Cagliari Lazio maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? | İtalya Serie A

Cagliari Lazio maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'nın 28. haftasında Cagliari sahasında Lazio'yu ağırlayacak. 5 maçlık yenilmezlik serisi bulunan Cagliari, alt sıralardan kurtulmanın peşinde... Lazio ise Avrupa kontenjanına girmek istiyor. Peki; Cagliari Lazio maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte detaylar...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 05.03.2022- 16:31