İtalya Serie A'nın 28. haftasında Cagliari ile Lazio kozlarını paylaşacak. Maça dair tüm detaylar haberimizde...
CAGLIARI LAZIO MUHTEMEL 11'LER
Cagliari: Cragno; Goldaniga, Lovato, Altare; Bellanova, Grassi, Deiola, Marin, Dalbert; Pereiro, Pedro.
Lazio: Strakosha; Hysaj, Acerbi, Felipe, Marusic; Milinkovic-Savic, Leiva, Alberto; Pedro, Immobile, Zaccagni.
CAGLIARI - LAZIO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Unipol Domus Stadı'nda oynanacak maç saat 22.45'te başlayacak ve S Sport'tan canlı yayınlanacak.