Manchester City 4-1 Manchester United (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Manchester Derbisi M. City'nin!

İngiltere Premier Lig'in 28. haftası, Manchester Derbisi'ne sahne oldu. Manchester City, Manchester United'ı konuk etti ve sahadan 4-1 gibi farklı bir skorla ayrılarak liderliğini pekiştirdi.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 06.03.2022- 22:17