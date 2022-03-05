İtalya Serie A'nın 28. haftasında Roma ile Atalanta kozlarını paylaşacak. Maça dair tüm detaylar haberimizde...
ROMA ATALANTA MUHTEMEL 11'LER
Roma: Patricio; Mancini, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Cristante, Veretout, Vina; Pellegrini; Zaniolo, Abraham.
Atalanta: Musso; Djimsiti, Demiral, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Maehle; Pasalic, Koopmeiners; Boga.
ROMA - ATALANTA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanacak maç saat 20.00'de başlayacak ve S Sport'tan canlı yayınlanacak.