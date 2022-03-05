Roma Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? | İtalya Serie A

Roma Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'nın 28. haftasında Roma sahasında Atalanta'yı ağırlayacak. 6 maçlık yenilmezlik serisi bulunan ev sahibi, serisini korumak istiyor. Konuk takım ise çıkış yakalama peşinde... Peki; Roma Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte detaylar...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 05.03.2022- 16:22