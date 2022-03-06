Artık nefesler tutuldu ve dev maça saatler kaldı... Süper Lig'in 27 haftası Fenerbahçe-Trabzonspor derbisine sahne olacak. Kadıköy'de rakibine karşı 24 yıllık yenilmezliğini sürdürmek isteyen Fenerbahçe, ligde istatistikleri altüst eden Trabzonspor'a karşı mücadele verecek. Sarı lacivertli ekibin hedefi, Şampiyonlar Ligi yolunda kayıp vermemek. Bordo mavililer ise şampiyonluk yolunda fire vermeden ilerlemek istiyor. 131. kez karşı karşıya gelecek iki ekibin zorlu mücadele öncesi son durumunu, muhtemel 11'lerini, derbi notlarını ve maçın yayın bilgilerini sizler için derledik...

Süper Lig'in 27. haftası Fenerbahçe Trabzonspor maçı ile devam edecek. Mutlak 3 puan parolası ile sahaya çıkacak olan iki ekipte son durum, maçın yayın bilgileri, karşılaşmada kimlerin oynayacağı gibi pek çok konu merak ediliyor. İşte aradığınız soruların yanıtları ve maç hakkında çok önemli ayrıntılar...

Fenerbahçe - Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?👀

Derbi, 6 Mart Pazar günü saat 19:00'da beIN SPORTS 1'den canlı olarak yayınlanacak.

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MUHTEMEL İLK 11'LER💥

FENERBAHÇE: Altay, Nazım, Serdar Aziz, Kim Min-jae, Szalai, Crespo, Zajc, Osayi-Samuel, İrfan Can, Pelkas, Serdar Dursun

TRABZONSPOR: Uğurcan, Denswil, Ahmetcan, Peres, Puchacz, Siopis, Abdülkadir, Bakasetas, Nwakaeme, Visca, Cornelius

📌ÖNE ÇIKAN NOTLAR

* İki takım daha önce 130 defa karşı karşıya geldiler. Fenerbahçe'nin 49-42 üstünlüğü bulunuyor.

* Fenerbahçe, derbilerde Trabzonspor ağlarını 163 defa sarstı.

* Ligde iki takım 97 kez karşılaştı. Fenerbahçe 39, Trabzonspor 25 defa kazandı.

* Fırtına rakibine 145 gol attı SARI-lacivertliler ligde rakibine 128 gol attı.

* Trabzonspor'un Süper Lig'de Fenerbahçe'ye karşı 100 golü bulunuyor.

* İstanbul'daki karşılaşmalarda Fenerbahçe, Trabzonspor'a 28-12 ile üstünlük sağladı.