Süper Lig'in 28. haftasında Konyaspor sahasında Galatasaray'ı mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Konyaspor - Galatasaray maçının özetini birazdan A Spor'da izleyebilirsiniz...
Konyaspor - Galatasaray maçının özeti A Spor'da!
Süper Lig'in 28. haftasında Konyaspor sahasında Galatasaray'ı mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Konyaspor - Galatasaray maçının özetini birazdan A Spor'da izleyebilirsiniz...
Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 05.03.2022- 21:06
Süper Lig'in 28. haftasında Konyaspor sahasında Galatasaray'ı mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Konyaspor - Galatasaray maçının özetini birazdan A Spor'da izleyebilirsiniz...