Süper Lig'in 28. haftasında Konyaspor sahasında Galatasaray'ı mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Konyaspor - Galatasaray maçının özetini birazdan A Spor'da izleyebilirsiniz...

Süper Lig'in 28. haftasında Konyaspor sahasında Galatasaray'ı mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Konyaspor - Galatasaray maçının özetini birazdan A Spor'da izleyebilirsiniz...

