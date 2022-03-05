Bayern Münih - Bayer Leverkusen maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | Almanya Bundesliga
Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 25. hafta maçında Bayern Münih sahasında Bayer Leverkusen'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Bayern Münih - Bayer Leverkusen maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 05.03.2022- 15:54 Güncelleme Tarihi: 05.03.2022- 15:57
Almanya Bundesliga'da 25. hafta heyecanı yaşanıyor. Bayern Münih ile Bayer Leverkusen kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bayern Münih - Bayer Leverkusen maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
BAYERN MÜNİH - BAYER LEVERKUSEN MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Bayern Münih - Bayer Leverkusen maçı 5 Mart Cumartesi günü saat 17:30'da Tivibu Spor 3'te canlı yayınlanacak.