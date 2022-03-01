Milan Inter maçı ne zaman, saat kaçta? Milan-Inter maçı hangi kanaldan CANLI yayınlanacak? İşte muhtemel 11'ler

İtalya Kupası (Coppa Italia) yarı final ilk maçında Milan ile Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter karşı karşıya gelecek. Peki; Milan Inter maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...

İtalya Kupası yarı final ilk maçında Milan ile Inter kozlarını paylaşacak. Kupaya iki takım da son 16 turundan katılırken, şampiyonluk yarışında olduğu gibi burada da karşı karşıya gelecekler.

MILAN INTER MUHTEMEL 11'LER

AC Milan: Maignan; Calabria, Romagnoli, Tomori, Hernandez; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, Krunic, Leao; Giroud.

Inter: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Hakan Çalhanoglu, Gosens; Martinez, Dzeko.

MILAN'IN YARI FİNAL YOLU

Kupa mücadelelerine son 16'dan başlayan Milan, bu turda Genoa'yı 3-1 mağlup etti. Kırmızı-siyahlı ekip çeyrek finalde ise Lazio'yu 4-0'la geçti.

INTER'IN YARI FİNAL YOLU

Yine Milan gibi son 16'dan kupaya katılan Inter, bu turda Empoli'yi 3-2'lik skorla geçti. Çeyrek finalde ise Roma'yı 2-0 devirdi.

📺MILAN - INTER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanacak Milan-Inter maçı, saat 23.00'de başlayacak. Hakem Maurizio Mariani'nin yöneteceği karşılaşma TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.

RÖVANŞ MAÇI 1.5 AY SONRA!

Milan ile Inter arasında oynanacak yarı finalin rövanş mücadelesi, 20 Nisan Çarşamba günü oynanacak.