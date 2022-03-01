İngiltere FA Cup'ta heyecan sürüyor. 5. tur maçında Crystal Palace ile Stoke City kozlarını paylaşacak.
Premier Lig ekibi Crystal Palace, ligde topladığı 30 puanla 11. sırada yer alıyor. Championship'te mücadele eden Stoke City ise 44 puanla 15. sırada bulunuyor.
CRYSTAL PALACE - STOKE CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
İngiltere FA Cup 5. turunda oynanacak Crystal Palace - Stoke City maçı 1 Mart Salı (bugün) TSİ 22.30'da başlayacak ve Tivibu Spor 3'ten canlı yayınlanacak.
CRYSTAL PALACE - STOKE CITY MUHTEMEL 11'LER
Crystal Palace: Butland; Clyne, Kelly, Guehi, Mitchell; Gallagher, Kouyate, Hughes; Ayew, Benteke, Eze
Stoke City: Bonham; Moore, Jagielka, Harwood-Bellis; Smith, Baker, Allen, Clucas, Tymon; Maja, Powell