Crystal Palace - Stoke City maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? | İngiltere FA Cup

Crystal Palace - Stoke City maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? | İngiltere FA Cup

İngiltere FA Cup 5. tur maçında Premier Lig ekibi Crystal Palace ile Championship ekibi Stoke City karşı karşıya gelecek. Peki, Crystal Palace - Stoke City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Crystal Palace - Stoke City maçıyla ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 01.03.2022- 09:40