UEFA'dan Rusya'ya yaptırım! Spartak Moskova men ediliyor

UEFA'dan Rusya'ya yaptırım! Spartak Moskova men ediliyor

Bild'in haberine göre UEFA, Leipzig ile Spartak Moskova arasındaki Avrupa Ligi son 16 turu eşleşmesini iptal ettiğini açıklayacak. Leipzig, doğrudan çeyrek finale yükselecek.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 28.02.2022- 14:32 Güncelleme Tarihi: 28.02.2022- 15:18