Alman Bild gazetesinin haberine göre; UEFA, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki Leipzig-Spartak Moskova eşleşmesini iptal etti.
LEIPZIG ÇEYREK FİNALDE
Bu kararla birlikte Alman ekibi Leipzig, direkt olarak çeyrek finale yükseldi.
UEFA, 28 Mayıs'ta oynanacak olan Şampiyonlar Ligi finalini de Rusya'nın Saint-Petersburg şehrinden alıp, Paris'e vermişti.
"UEFA'YA GÜVENİYORUZ"
RB Leipzig takımının yöneticisi Oliver Mintzlaff yaptığı açıklamada şunları söyledi:
"İletişimde kalmaya devam ediyoruz. UEFA'ya ve onların vereceği karara güvenimiz tam. Maçların iptal edileceğini düşünüyoruz."