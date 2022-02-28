İngiliz kulübü Arsenal, 2014'ten bu yana bilet fiyatlarında ilk defa artış gerçekleştirdi. Kulüp bilet fiyatlarını art arda yedi sezon boyunca sabit tuttuktan sonra 2022-23 sezonu geçerli olmak üzere %4'lük bir artış olacağı duyuruldu.

Arsenal'ın resmi siteden yapılan açıklamada, "Kimsenin fiyat artışlarını hoş karşılamadığını ve bu kararın hafife alınmadığını biliyoruz. Sürekli artan maliyetler karşısında, orta vadede finansmanımızı başa baş bir konuma getirme hedefimizin bir parçası olarak, maç günü de dahil olmak üzere tüm gelir akışımızda büyümeyi sürdürmeye devam etmemiz gerekiyor." denildi.

Ayrıca açıklamada fiyat artışınının kulübün gelecek sezon hangi müsabakalarda mücadele edeceğine ve stadyumda taraftarın nerede oturduklarına bağlı olarak değişebileceği belirtilerek, "Arsenal Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazanırsa, ortalama genel giriş bileti 1.219 Sterlin'den 1.268 Sterlin'e çıkacak. Ancak takım Avrupa'yı tamamen kaçırırsa, ortalama genel giriş bileti 1.010 Sterlinden 1.050 Sterlin'e çıkacak." ifadeleri kullanıldı.

Bilet fiyatlarında yapılacak artışın kulüp kasasına 3,8 milyon Sterlin gelir sağlaması tahmin ediliyor.

TARAFTAR ARTIŞA TEPKİ GÖSTERDİ

Arsenal Supporters' Trust adlı taraftar grubu bilet fiyatlarındaki artışa tepki gösterdi.

Taraftar grubunun resmi sayfasında yayımlanan bildiride, "Arsenal ilk olarak Şubat ayında Arsenal Danışma Kurulu ve Taraftar Forumu toplantılarında bilet fiyatlarını artırmayı planladıklarını söyledi. Kulübe, son yıllarda ticari ve yayın gelir akışlarında büyük artışlar sağladıklarını ve Premier Lig'in gelecekteki yayın gelirlerinde daha büyük artışlar olacağını söyledik ve UEFA'nın da daha fazla artış öngördüğünü belirttik. Bilet fiyatlarındaki artış, düşünmek için daha fazla zaman verilmesi gereken türden bir konu." değerlendirilmesinde bulunuldu.