İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leeds United'da teknik direktör Marcelo Bielsa yollar ayrıldı. Takımının başında çıktığı son 6 maçtan sadece 1 puan çıkarabilen Bielsa'nın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leeds United'da flaş bir ayrılık yaşandı.



Leeds, 2 sezon önce takımı Premier Lig'e çıkaran Marcelo Bielsa ile yolların ayrıldığını resmen duyurdu.



Takımının başında çıktığı son 6 maçtan sadece 1 puan çıkarabilen Bielsa'nın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.



Geçen yıl Premier Lig'deki ilk sezonunda takımını 9. sıraya taşıyan tecrübeli teknik direktör; Leeds United, 23 puanla 16. sıradayken görevden ayrıldı.

Leeds United, teknik direktörlüğe Jesse Marsch'ı getirdi.