Real Madrid 1-0 Rayo Vallecano (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Lider Real Madrid, İspanya La Liga'nın 26. haftasında Rayo Vallecano ile karşılaştı. Madrid rakibini Benzema'nın 83. dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti.
Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 26.02.2022- 22:55
Lider Real Madrid'e galibiyeti getiren golü 83. dakikada Karim Benzema kaydetti.
Bu maçın ardından ligin en tepesindeki Real Madrid, puanını 60'a yükseltti. 31 puanda kalan Rayo Vallecano ise 12. sırada konumlandı.
Gelecek hafta Real Madrid, Real Sociedad'ı konuk edecek. Rayo Vallecano ise deplasmanda Cadiz'le karşılaşacak.