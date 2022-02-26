Bayer Leverkusen - Arminia Bielefeld maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | Almanya Bundesliga

Bayer Leverkusen - Arminia Bielefeld maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | Almanya Bundesliga

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 24. hafta maçında Bayer Leverkusen sahasında Arminia Bielefeld'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Bayer Leverkusen - Arminia Bielefeld maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 26.02.2022- 14:09 Güncelleme Tarihi: 26.02.2022- 14:10