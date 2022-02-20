Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Leipzig deplasmanda Hertha Berlin'i 6-1 yendi. Leipzig, Bundesliga'nın 23. haftasında Olimpiyat Stadı'nda Hertha Berlin'e konuk oldu.

Karşılaşmanın ilk yarısı 20. dakikada Benjamin Henrichs'in attığı golle Leipzig'in 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı. Hertha Berlin ikinci yarının başında 48. dakikada Stevan Jovetic'in golüyle 1-1'lik eşitliği sağladı.

Leipzig 64. dakikada Christopher Nkunku'nun penaltı atışışını gole çevirmesiyle skoru 2-1 yaptı. Konuk ekip, 67. dakikada Nkunku, 74. dakikada Dani Olmo, 81. dakikada Amadou Haidara ve 88. dakikada Yussuf Poulsen ile 4 gol daha buldu ve karşılaşmadan 6-1 galip ayrıldı.

Hertha Berlin, 62. dakikada Marc-Oliver Kempf'in kırmızı kart görmesiyle kalan sürede 10 kişi mücadele etti.

Leipzig bu galibiyetle puanını 37'ye çıkardı ve 4. sıradaki yerini korudu.

Teknik direktörlüğünü Tayfun Korkut'un yaptığı Hertha Berlin ise 23 puanla 15. sıraya geriledi.