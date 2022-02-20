Bayern Münih 4-1 Greuther Fürth (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Bundesliga'nın 23. haftasında Bayern Münih ile Greuther Fürth kozlarını paylaştı. Allianz Arena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Bayern Münih, 4-1'lik skorla kazandı. Bayern Münih, bu galibiyetle birlikte puanını 55'e yükseltti. Son sıradaki Greuther Fürth ise 13 puanda kaldı.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 20.02.2022- 19:42