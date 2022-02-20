İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 25. hafta maçında Espanyol sahasında Sevilla'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Espanyol - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 25. hafta maçında Espanyol ile Sevilla kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Espanyol - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ESPANYOL - SEVILLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Espanyol - Sevilla maçı 20 Şubat Cumartesi günü saat 16:00'da Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.