Bayern Münih - Greuther Fürth maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | Almanya Bundesliga
Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 23. hafta maçında Bayern Münih sahasında Greuther Fürth'ü konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Bayern Münih - Greuther Fürth maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 20.02.2022- 13:59 Güncelleme Tarihi: 20.02.2022- 14:00
Almanya Bundesliga'da 23. hafta heyecanı yaşanıyor. Bayern Münih ile Greuther Fürth kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bayern Münih - Greuther Fürth maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
BAYERN MÜNİH - GREUTHER FÜRTH MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Bayern Münih - Greuther Fürth maçı 20 Şubat Pazar günü saat 17:30'da beIN SPORTS 3'te canlı yayınlanacak.