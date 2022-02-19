İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 25. hafta maçında Real Madrid sahasında Deportivo Alaves'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Real Madrid - Deportivo Alaves maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Real Madrid - Deportivo Alaves maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 25. hafta maçında Real Madrid ile Deportivo Alaves kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Real Madrid - Deportivo Alaves maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

REAL MADRID - DEPORTIVO ALAVES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Real Madrid - Deportivo Alaves maçı 19 Şubat Cumartesi günü saat 23:00'te Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.