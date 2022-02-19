İspanya La Liga'nın 25. hafta karşılaşmasında Granada ile Villarreal kozlarını paylaştı. Mücadele konuk takımın 4-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Villarreal'e galibiyeti getiren golleri 35. (p) 39. ve 81. (p) dakikalarda Danjuma, 90+6'da ise Mario Gomez kaydetti. Ev sahibinin tek golü ise 61. dakikada Milla'dan geldi.

Bu skorun ardından Villarreal'in yenilmezlik serisi 4 maça çıktı ve 39 puana yükseldi. Granada ise 24 puanda kaldı.

Ligin 26. haftasında Granada sahasında Cadiz'i ağırlayacak. Villarreal ise Espanyol'u konuk edecek.