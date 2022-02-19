Nantes 3-1 PSG (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Ligue 1'in 25. haftasında PSG, deplasmanda Nantes'a konuk oldu. Stade de la Beaujoire'de oynanan maçı Nantes 3-1 kazanarak PSG'ye büyük bir şok yaşattı. Bu sonucun ardından PSG 59 puanda kalırken liderliğini sürdürdü. Nantes ise 38 puana yükselerek ilk 4 sırayı zorlama iddiasını sürdürdü.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 20.02.2022- 01:14