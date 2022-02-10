Aston Villa 3-3 Leeds United (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İngiltere Premier Lig'in 24. haftasında Aston Villa ile Leeds United karşı karşıya geldi. İki takım, gol düellosuna sahne olan mücadeleden 3-3'lük beraberlikle ayrılarak puanları paylaştı. Aston Villa'nın golleri Ramsey (2) ve Coutinho'dan gelirken, Leeds United'ın gollerini James (2) ve Llorente kaydetti.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 10.02.2022- 09:21 Güncelleme Tarihi: 10.02.2022- 09:22