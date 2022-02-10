Premier Lig'in 24. haftasında Aston Villa ile Leeds United, Villa Park'ta kozlarını paylaştı.
İki takım, karşılıklı buldukları gollerle sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrılarak puanları paylaştı.
Aston Villa'nın golleri 30. dakikada Phillipe Coutinho ve 38 ila 43. dakikalarda Jacob Ramsey'den gelirken, Leeds United'in gollerini 9 ila 42. dakikalarda Daniel James ve 63. dakikada Diego Llorente kaydetti.
Öte yandan Aston Villa'da Ezri Konsa, mücadelenin 87. dakikasında ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.
Aston Villa bu sonuçla puanını 27'ye çıkardı. Leeds United ise puanını 23'e yükseltti.
İngiltere Premier Lig'in 25. haftasında Aston Villa, 13 Şubat Pazar günü TSİ 17.00'de Newcastle United deplasmanına konuk olacak. Leeds United ise 12 Şubat Cumartesi günü TSİ 18.00'de deplasmanda Everton ile karşılaşacak.