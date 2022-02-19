İngiltere Premier Lig'de 26. hafta heyecanı yaşanıyor. Manchester City ile Tottenham kozlarını paylaşıyor. Maçın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...
MANCHESTER CITY - TOTTENHAM MAÇI 11'LERİ
Manchester City: Ederson, Walker, Dias, Laporte, Cancelo, Rodri, İlkay Gündoğan, Bernardo, Sterling, De Bruyne, Foden.
Tottenham Hotspur: Lloris, Emerson, Romero, Dier, Davies, Sessegnon, Hojbjerg, Bentancur, Kulusevski, Son, Kane.
MANCHESTER CITY - TOTTENHAM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Manchester City - Tottenham maçı 19 Şubat Cumartesi günü saat 20:30'da başladı ve mücadele S Sport'ta canlı yayınlanıyor.