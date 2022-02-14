Mallorca - Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İspanya La Liga

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 24. hafta maçında Mallorca sahasında Athletic Bilbao'yu konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Mallorca - Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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İspanya La Liga'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 24. hafta mücadelesinde Mallorca ile Athletic Bilbao kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Mallorca - Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MALLORCA - ATHLETIC BILBAO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Mallorca - Athletic Bilbao maçı 14 Şubat Pazartesi günü saat 23:00'da Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.