Juventus 1-1 Torino (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Serie A'nın 26. haftasında Juventus, sahasında Torino'yu konuk etti. Zorlu mücadele 1-1 sonuçlandı. Karşılaşmanın 13. dakikasında De Ligt'in golüyle öne geçen Torino, ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıda Torino, ezeli rakibi karşısında etkili bir futbol oynarken aradığı golü 62'de Belotti ile buldu. Torino, ikinci yarıyı domine ederek ikinci golü bulmaya yakın taraf olsa da sonuca ulaşamadı ve mücadele 1-1 sona erdi.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 19.02.2022- 01:06