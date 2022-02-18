Mainz 05 - Bayer Leverkusen maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | Almanya Bundesliga

Mainz 05 - Bayer Leverkusen maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | Almanya Bundesliga

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 23. hafta maçında Mainz 05 sahasında Bayer Leverkusen'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Mainz 05 - Bayer Leverkusen maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 18.02.2022- 11:55