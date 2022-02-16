Geçtiğimiz hafta oynanan Porto - Sporting Lizbon maçında yaşanan olaylar gündeme damgasını vurmuştu. 4 oyuncu karşılaşmada kırmızı kart ile cezalandırılırken Portekiz basınında Pepe'nin hakemden sakladığı nesne olay oldu.

Portekiz Ligi'nin 22. haftasında lider Porto ile 2. sırada bulunan Sporting Lizbon arasındaki karşılaşma 2-2'lik beraberlikle sonuçlanmış ancak maçın sonunda çıkan olaylarda hakem 4 futbolcuyu kırmızı kartla oyundan atmıştı. Oyundan atılan isimlerden biri de Porto'nun kaptanı eski Beşiktaşlı futbolcu Pepe'ydi.

PEPE HAKEMDEN NE SAKLADI? OLAY İDDİA…

Portekiz basınında yer alan iddialara göre; maçın 44. dakikasında Sporting ceza alanına giden Pepe, tribünlerden atılan bir nesneyi aldı ancak kimseye göstermemeye gayret etti. Sportingli futbolcular Pepe'nin etrafını sararken küçük çaplı bir arbede yaşandı ve o olaylar sırasında Sporting oyuncusu Ricardo Esgaio da sarı kart gördü.

Pepe'nin hakemden sakladığı nesnenin ise tribünlerden atılan mermi olduğu iddia edildi.

Tecrübeli futbolcu, sahaya atılan mermiyi alarak hakemden gizlemek istedi. Durumu gören Sporting Lizbon oyuncuları Pepe'ye baskı uyguladı ve elinde sakladığı nesneyi göstermesi için hakeme isyanlarda bulundu.

Sporting cephesinin bu durumun açıklığa kavuşmasını ve hakem raporunda da yer almasını istediği ifade edildi.

PORTEKİZ LİGİ'NDE SON DURUM

22. haftası geride kalan Portekiz Ligi'nde Porto 60 puanla liderliğini sürdürüyor. Sporting Lizbon ise 54 puanla ikinci sırada yer alırken, 50 puanlı Benfica bu iki takımı takip ediyor.