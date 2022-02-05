FIFA'nın gündemini uzun süredir meşgul eden ofsayt çizgisi ile ilgili tüm uygulayıcı ülkelerden gelen şikayetlerin ardından Dünya Futbol Konfederasyonu, VAR sistemini hayata geçiren Hawk Eye firmasına gol çizgisi teknolojisinde olduğu gibi insan unsuru olmadan ofsayt tespitini sağlayacak bir sistemin çalışmalarının yapılması talimatını verdi.
FIFA'dan tarihi ofsayt kararı!
FIFA'dan ofsayt kuralıyla ilgili tarihe geçecek flaş bir hamle geldi. Ofsayt çizgisi ile ilgili oluşan şikayetlerin ardından hakemin devre dışı kaldığı insan unsuru olmadan tespitin sağlanabileceği bir sistemin hayata geçeceği öne sürüldü. Kulüpler Dünya Kupası mücadelelerinde ilk kez bir resmi karşılaşmada denenen yeni sistemin başarılı olması durumunda Katar'da gerçekleşecek olan Dünya Kupası'nda uygulanacağı belirtildi. İşte detaylar...
Ajansspor'un haberine göre; Şirket iki yıl süren çalışmaların ardından sistemin hazır olduğu ve testlerin başlayacağını FIFA aracılığıyla duyurdu.
12 ÖZEL KAMERA
Yeni sistemin en önemli özelliği ise yayıncı kuruluş kameraları yerine stat çatılarına monte edilecek olan 12 özel kamera aracılığı ve bir yapay zeka programı ile ofsayt tespitini yapması.