Adı bir dönem Galatasaray ile Nicolae Stanciu Wuhan'a transfer oldu

Adı bir dönem Galatasaray ile Nicolae Stanciu, Wuhan Three Towns takımına transfer oldu. Rumen futbolcu, Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi'ndeki rakibi Slavia Prag'da forma giyiyordu.

Kulübün Instagram sayfasında, "Slavia Prag'dan Çekler ile yapılan dostluk görüşmelerinin ardından Rumen oyuncu, Wuhan Three Towns Futbol Kulübü tarafından resmen transfer edildi" ifadesi yer aldı.

"Çin'deki deneyim benim için tamamen yeni olacak, daha önce hiç yaşamadığım bir şey ama oraya güvenle gidiyorum. Ailem ve benim yeni bir hayatımız olacak. Umarım başarırız ve mümkünse şampiyonluğu kazanırız.

Her zaman yaptığım gibi elimden gelenin en iyisini yapacağım. Kupa kazanmak için her şeyi vereceğim "diyor Stanciu.