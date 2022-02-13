Union Berlin - Borussia Dortmund maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Union Berlin - Borussia Dortmund maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Bundesliga'nın 22. haftasında Union Berlin ile Borussia Dortmund karşı karşıya gelecek. Peki, Union Berlin - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Union Berlin - Borussia Dortmund maçıyla ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 13.02.2022- 09:11