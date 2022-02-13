Bundesliga'da heyecan tüm hızıyla sürüyor. 22. hafta maçında Union Berlin ile Borussia Dortmund kozlarını paylaşacak.
Mücadele öncesi Union Berlin, topladığı 34 puanla 6. sırada bulunuyor. 43 puanı bulunan Borussia Dortmund ise 2. sırada yer alıyor.
UNION BERLIN - BORUSSIA DORTMUND MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Bundesliga'nın 22. haftasında oynanacak Union Berlin - Borussia Dortmund maçı, 13 Şubat Pazar (bugün) TSİ 17.30'da başlayacak ve beIN SPORTS 3 ile Tivibu Spor 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.
UNION BERLIN - BORUSSIA DORTMUND MUHTEMEL 11'LER
Union Berlin: Luthe; Jaeckel, Knoche, Baumgartl; Promel; Trimmel, Becker, Haraguchi, Oczipka; Awoniyi, Michel
Borussia Dortmund: Kobel; Akanji, Hummels, Zagadou; Hazard, Bellingham, Dahoud, Guerreiro; Reus, Brandt; Malen