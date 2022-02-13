Sassuolo - Roma maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? | İtalya Serie A

Sassuolo - Roma maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? | İtalya Serie A

Serie A'nın 25. haftasında milli futbolcularımız Kaan Ayhan ve Mert Müldür'ün formasını giydiği Sassuolo, Roma ile karşı karşıya gelecek. Peki, Sassuolo - Roma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Sassuolo - Roma maçıyla ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 13.02.2022- 10:34 Güncelleme Tarihi: 13.02.2022- 10:36