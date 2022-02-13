Monaco - Lorient maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Monaco - Lorient maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Ligue 1'in 24. haftasında Monaco ile Lorient karşı karşıya gelecek. Peki, Monaco - Lorient maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Monaco - Lorient maçıyla ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 13.02.2022- 09:42