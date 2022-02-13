Hellas Verona - Udinese maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? | İtalya Serie A

Hellas Verona - Udinese maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? | İtalya Serie A

Serie A'nın 25. haftasında Hellas Verona ile Udinese karşı karşıya gelecek. Peki, Hellas Verona - Udinese maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Hellas Verona - Udinese maçıyla ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 13.02.2022- 10:28