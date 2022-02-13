Serie A'da heyecan tüm hızıyla sürüyor. 25. hafta maçında Hellas Verona ile Udinese kozlarını paylaşacak.
Mücadele öncesi Hellas Verona, topladığı 33 puanla 9. sırada bulunuyor. 27 puanı bulunan Udinese ise 14. sırada yer alıyor.
HELLAS VERONA - UDINESE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Serie A'nın 25. haftasında oynanacak Hellas Verona - Udinese maçı, 13 Şubat Pazar (bugün) TSİ 17.00'de başlayacak ve S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.
HELLAS VERONA - UDINESE MUHTEMEL 11'LER
Hellas Verona: Montipo; Casale, Koray Günter, Ceccherini; Depaoli, Tameze, Veloso, Lazovic; Barak, Praszelik; Simeone
Udinese: Silvestri; Becao, Mari, Perez; Soppy, Jajalo, Walace, Makengo, Udogie; Deulofeu, Beto