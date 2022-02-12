Real Vallecano - Osasuna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İspanya La Liga

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 24. hafta maçında Real Vallecano sahasında Osasuna'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Real Vallecano - Osasuna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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İspanya La Liga'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 24. hafta mücadelesinde Real Vallecano ile Osasuna kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Real Vallecano - Osasuna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

REAL VALLECANO - OSASUNA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Real Vallecano - Osasuna maçı 12 Şubat Cumartesi günü saat 20:30'da Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.