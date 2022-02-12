Al Hilal 0-4 Al Ahly (MAÇ SONUCU ÖZET) Dünya Kulüpler Kupası 3.lük maçında kazanan Al Ahly!

FIFA Kulüpler Dünya Kupası 3.lük maçında Al Hilal ile Al Ahly kozlarını paylaştı. Mücadele, Al Ahly'in 4-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı. Bu skorla Al Ahly, turnuvayı 3. olarak tamamladı.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 12.02.2022- 22:06 Güncelleme Tarihi: 12.02.2022- 22:07