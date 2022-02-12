Al Hilal 0-4 Al Ahly (MAÇ SONUCU ÖZET) Dünya Kulüpler Kupası 3.lük maçında kazanan Al Ahly!
FIFA Kulüpler Dünya Kupası 3.lük maçında Al Hilal ile Al Ahly kozlarını paylaştı. Mücadele, Al Ahly'in 4-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı. Bu skorla Al Ahly, turnuvayı 3. olarak tamamladı.
Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 12.02.2022- 22:06 Güncelleme Tarihi: 12.02.2022- 22:07
Dünya Kulüplar Kupası 3. lük maçında Al Hilal ve Al Ahly karşı karşıya geldi. Müsabakada, Al Ahly'in 4-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
Maçın golleri Al Ahly adına Fathi 8', İbrahim 17', Abdel Kader 40', El Solia 64'te geldi.
Öte yandan Al Hilal'de Pereira 14', Kanu 28' kırmızı kart gördü.
Bu sonuçla turnuvada 3. lük ünvanını Al Ahly aldı.