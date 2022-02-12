Norwich - Manchester City maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Norwich - Manchester City maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'in 25. haftasında milli futbolcumuz Ozan Kabak'ın formasını giydiği Norwich, sahasında lig lideri Manchester City'i konuk edecek. Peki, Norwich - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Norwich - Manchester City maçıyla ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 12.02.2022- 12:03 Güncelleme Tarihi: 12.02.2022- 12:07