Bochum 4-2 Bayern Münih (MAÇ SONUCU-ÖZET) Bochum'dan Bayern Münih'e karşı tarihi galibiyet!

Bundesliga'nın 22. haftasında Bochum ile Bayern Münih kozlarını paylaştı. Vonovia Ruhrstadion'da oynanan maçı ev sahibi Bochum 4-2'lik skorla kazandı. Bayern Münih, 47 yıl sonra bir lig maçının devresinde 4 gol yedi ve Bochum deplasmanında tarihi bir yenilgi aldı.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 12.02.2022- 19:33