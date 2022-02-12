İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 25. haftasında Napoli ile Inter, 1-1 berabere kaldı.
Napoli'deki Diego Armando Maradona Stadı'nda oynanan mücadelede zirveye oynayan iki ekip kozlarını paylaştı.
Karşılaşmanın 7. dakikasında Napoli, Lorenzo Insigne'nin penaltı golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı ev sahibi takımın üstünlüğüyle sona erdi.
İkinci yarıya hızlı başlayan Inter, 47. dakikada Edin Dzeko ile beraberlik golünü buldu: 1-1.
Inter kadrosunda yer alan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, ilk 11'de başladığı maçta 83. dakikada yerini Arturo Vidal'e bıraktı.
Napoli deplasmanından 1 puanla dönen Inter, bir maçı eksik şekilde 54 puanla liderliğini sürdürdü. Napoli ise puanını 53'e yükseltti ve Inter'in ardından ikinci sıradan yer aldı.