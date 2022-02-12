Napoli 1-1 Inter (MAÇ SONUCU-ÖZET)

İtalya Serie A'da Napoli'nin sahasında Inter'i konuk ettiği mücadele 1-1 sona erdi. Müsabakada Napoli'nin Insigne ile bulduğu gole Inter Dzeko ile yanıt verdi. Bu sonucun ardından lider Inter 54, ikinci Napoli 53 puana yükseldi.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 12.02.2022- 22:28 Güncelleme Tarihi: 12.02.2022- 22:29