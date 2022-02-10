Athletic Bilbao - Valencia maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? | İspanya Kral Kupası

Athletic Bilbao - Valencia maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? | İspanya Kral Kupası

İspanya Kral Kupası yarı final ilk maçında Athletic Bilbao ile Valencia karşı karşıya gelecek. Peki, Athletic Bilbao - Valencia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Athletic Bilbao - Valencia maçıyla ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 10.02.2022- 10:33 Güncelleme Tarihi: 10.02.2022- 10:35