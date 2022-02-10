Atalanta - Fiorentina maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? | İtalya Kupası

Atalanta - Fiorentina maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? | İtalya Kupası

İtalya Kupası çeyrek final maçında milli futbolcumuz Merih Demiral'ın formasını giydiği Atalanta, Fiorentina ile karşılaşacak. Peki, Atalanta - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Atalanta - Fiorentina maçıyla ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 10.02.2022- 10:43