İtalya Kupası'nda heyecan çeyrek final maçlarıyla devam ediyor.
Milli futbolcumuz Merih Demiral'ın formasını giydiği Atalanta, Fiorentina ile çeyrek finalde kozlarını paylaşacak.
İki takım da sahadan galibiyetle ayrılarak yarı finale adını yazdıran taraf olmak istiyor.
ATALANTA - FIORENTINA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
İtalya Kupası çeyrek finalinde oynanacak Atalanta - Fiorentina maçı 10 Şubat Perşembe (bugün) TSİ 20.00'de başlayacak. Atalanta - Fiorentina maçının yayıncısı bulunmuyor.
ATALANTA - FIORENTINA MUHTEMEL 11'LER
Atalanta: Musso; Djimsiti, Merih, Toloi; Hateboer, De Roon, Freuler, Maehle; Boga, Malinovskyi; Muriel
Fiorentina: Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Maleh; Ikone, Piatek, Sottil