İtalya Kupası'nda heyecan çeyrek final maçlarıyla sürüyor.
Kupada ilk yarı finalist Roma'yı eleyen Inter olurken, ikinci yarı finalist Milan ile Lazio arasında oynanacak maçın ardından belli olacak.
MILAN - LAZIO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
İtalya Kupası çeyrek finalinde oynanacak Milan - Lazio maçı 9 Şubat Çarşamba günü (bugün) TSİ 23.00'te başlayacak ve TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.
MILAN - LAZIO MUHTEMEL 11'LER
Milan: Maignan; Clabria, Tomori, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Tonali; Leao, Diaz, Messias; Giroud
Lazio: Strakosha; Hysaj, Felipe, Patric, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Alberto; Pedro, Zaccagni, Immobile