Aberdeen - Celtic maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Aberdeen Celtic maçı CANLI İZLE | İskoçya Premiership

Aberdeen - Celtic maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Aberdeen Celtic maçı CANLI İZLE | İskoçya Premiership

İskoçya Premiership'in 26. haftasında lider Celtic, Aberdeen deplasmanına konuk oluyor. Peki, Aberdeen - Celtic maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Aberdeen - Celtic maçıyla ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 09.02.2022- 11:41