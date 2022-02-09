Nice - Marsilya maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Nice Marsilya maçı CANLI İZLE | Fransa Kupası çeyrek final

Nice - Marsilya maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Nice Marsilya maçı CANLI İZLE | Fransa Kupası çeyrek final

Fransa Kupası çeyrek final maçında milli futbolcumuz Cengiz Ünder'in formasını giydiği Marsilya, deplasmanda Nice ile karşı karşıya gelecek. Peki, Nice - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Nice - Marsilya maçıyla ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 09.02.2022- 11:09