Gourvennec ise karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada, "Hayal kırıklığı yaşaması normal çünkü baskılı oynayıp gol atamadık. Oyuncuları iyi tanıyıp onlarla iyi ilişkiler kurmak lazım. Oyuncularımı iyi tanıdığımı düşünüyorum. Burak, karakterli bir oyuncu, bazen öfkelenebilir. Türkiye'nin önemli oyuncularından biri ve aynı zamanda kaptanı. İnişler çıkışlar olabilir ki benim işim de tüm bunları yönetmek" ifadelerini kullanmıştı.