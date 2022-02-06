Bologna - Empoli maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
İtalya Serie A'da Bologna, Empoli ile karşı karşıya geliyor. Her iki takım da mutlak 3 puan hedefiyle sahada yer alıyor. Peki, Bologna- Empoli maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...
Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 06.02.2022- 17:15
İtalya Serie A'da Bologna, evinde Empoli'yi konuk ediyor. Futbolseverler,Bologna - Empoli maçını merakla bekliyor.
BOLOGNA - EMPOLI MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
6 Şubat Pazar günü saat 17:00'de başladı ve müsabaka, S Sport Plus aracılığıyla naklen yayınlanıyor.