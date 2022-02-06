İtalya'da Parma'nın kalesini koruyan 44 yaşındaki deneyimli file bekçisi Gianluigi Buffon, tarihi bir rekorun sahibi oldu. Buffon, Parma'nın Benevento ile 0-0 berabere kaldığı maçta kalesini gole kapatmayı başardı. Gianluigi Buffon, resmi kayıtlara göre profesyonel kariyerinde 500 maçta kalesini gole kapatan ilk file bekçisi oldu.

Gianluigi Buffon, Ocak ayında 44 yaşına girdi ancak yıllara meydan okumaya devam ediyor.

İtalyan efsane, Juventus'tan ayrıldıktan sonra altyapısında yetiştiği Parma'ya geri dönmüş ve Serie B'de oynamayı göze almıştı.

Parma, Serie B'de zor günler geçiriyor ancak bu durum 44 yaşındaki Buffon'un yeni bir rekor kırmasına engel değil.

Gianluigi Buffon'dan ulaşılması zor rekor

Buffon, Parma'nın Benevento ile 0-0 berabere kaldığı maçta kalesini gole kapatmayı başardı.

Gianluigi Buffon, resmi kayıtlara göre profesyonel kariyerinde 500 maçta kalesini gole kapatan ilk file bekçisi oldu.

Buffon kariyeri boyunca Juventus'ta 322, Parma'da 92, PSG'de 9 ve İtalya Milli Takımı'nda 77 kez olmak üzere toplam 500 kez kalesini gole kapatmayı başardı.

Buffon'lu Parma'nın ligdeki durumu nasıl?

Parma'da Buffon'un yanı sıra Goran Pandev ve Franco Vazquez gibi önemli isimler de top koşturuyor. Ancak İtalyan ekibinin Serie B'deki durumu iç açıcı değil.

20 takımın mücadele ettiği ligde geride kalan 21 maçta 25 puan toplayan Parma 13. sırada yer alıyor. Parma küme düşme potasının yalnızca 2 puan üstünde. Sarı-lacivertlilerin play-off potasıyla arasındaki puan farkı ise 7. Parma lider Lecce'nin ise 16 puan arkasında.

Parma ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan Buffon, 45 yaşında kontratını tamamlayacak.