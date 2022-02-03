Zenit - FC Midtjylland maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Atlantik Kupası

Zenit - FC Midtjylland maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Atlantik Kupası

Atlantik Kupası'nda heyecan devam ediyor. Zenit, FC Midtjylland ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Zenit - FC Midtjylland maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 03.02.2022- 15:35