03.02.2022 | FK Zenit St Petersburg - FC Midtjylland 03.02.2022 | Breidablik Kopavogur - Brentford FC U23 04.02.2022 | Brondby IF - Valerenga IF 05.02.2022 | Halmstads BK - FC Copenhagen 06.02.2022 | FC Midtjylland - Breidablik Kopavogur 08.02.2022 | Brentford FC U23 - Brondby IF 08.02.2022 | Valerenga IF - Halmstads BK 10.02.2022 | FC Copenhagen - FK Zenit St Petersburg 11.02.2022 | Halmstads BK - Brentford FC U23 11.02.2022 | Brondby IF - FK Zenit St Petersburg 11.02.2022 | Breidablik Kopavogur - FC Copenhagen 11.02.2022 | FC Midtjylland - Valerenga IF