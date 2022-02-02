2022 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri 16. haftasında Arjantin sahasında Kolombiya ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Tangocular 1-0 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

2022 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri 16. hafta maçında Arjantin, Mario Alberto Kempes Stadı'nda Kolombiya'yı konuk etti.

Ev sahibi takım, 29. dakikada Lautaro Martinez'in golüyle 1-0 öne geçerken ilk yarı da bu skorla tamamlandı. Mücadelenin ikinci yarısında gol sesi çıkmadı ve Arjantin, Kolombiya'yı 1-0 mağlup ederek puanını 35'e yükseltti ve ikinci sıradaki yerini korudu. Kolombiya ise 17 puanla 7. sırada kaldı.

Kolombiya'da Radamel Falcao oyuna 75. dakikada Miguel Borja'nın yerine dahil oldu.