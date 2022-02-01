TRANSFER HABERLERİ: Everton Donny van de Beek'i kiraladı

TRANSFER HABERLERİ: Everton Donny van de Beek'i kiraladı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton, orta sahasına takviye yaptı. Everton, Manchester United'dan Donny van de Beek'i sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı. | Transfer haberleri

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 01.02.2022- 09:02