Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. Angers ile St Etienne karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alacak. Angers - St Etienne maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

👉ANGERS - ST ETIENNE MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN!

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. Angers ile St Etienne kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Angers - St Etienne maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ANGERS - ST. ETIENNE MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Angers - St Etienne maçı 26 Ocak Çarşamba günü saat 21:00'te beIN Connect'te canlı yayınlanacak.